تخفيض أوبل جراند لاند 2026 حتى 100 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة أوبل في مصر، عن تخفيض أسعار أوبل جراند لاند موديل 2026 بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وجاءت أسعار أوبل جراند لاند الجديدة كالتالي:

الفئة الأولى: مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليون و950 ألف جنيه.

الفئة الثانية: مليون و950 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 2 مليون و100 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و200 ألف جنيه.

تأتي أوبل جراند لاند الجديدة بطول 4.65 متر، وتتميز بخطوط تصميمية حديثة من الكشافات بتصميم نحيف وسقف يتباين مع لون السيارة.

تقدم أوبل جراند لاند الجديدة بمحرك 1600 تربو بقوة 180 حصان وعزم 240Nm، ما يضمن أداءًا جيدا على الطرق مع توازن بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، كما تقدم مساحة شنطة تبلغ 550 لتر لتلبية احتياجات التخزين، وتتوفر بـ6 ألوان.

فيما يتعلق بالتصميم الخارجي، تأتي أوبل جراند لاند بجنوط رياضية مقاس 19 بوصةمزدوج الألوان، يتميز السقف في جميع الطرازات باللون الأسود، ويمتلك الموديل بحماية أسفل المحرك من الحديد لتعزيز قدرته على تحمل الظروف القاسية، بالإضافة إلى مخرج العادم الثنائي الذي يبرز التصميم الرياضي.

في جميع الفئات، يتم إضافة ميزات مثل السقف البانورامي القابل للفتح، مع ستائر بانوراما تفتح بلمسة واحدة بداية من الفئة الثانية توب لاين.

فيما يتعلق بأنظمة الأمان، تأتي أوبل جراند لاند مجهزة بست وسائد هوائية، مع نظام مساعدة السائق على الانتباه، ونظام مكابح الطوارئ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية تسهل عملية الركن.

كما تحتوي السيارة على نظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع المكابح على العجلات، ما يعزز مستوى الأمان في جميع الفئات.

وفي فئة توب لاين + تم إضافة نظام كاميرا 360 درجة الذي يوفر رؤية محيطية شاملة، مما يسهل المناورة في الأماكن الضيقة. بينما تميزت أيضا بأنظمة أمان إضافية مثل تنبيه الخروج من المسار، وتنبيه النقاط العمياء.

داخل المقصورة، توفر السيارة في جميع الفئات مقاعد معتمدة من AGR، حيث تقدم دعمًا مثاليًا للظهر وتساهم في تحسين الراحة أثناء القيادة الطويلة. كما تم تجهيز المقصورة بنظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي الاتجاهات مع فتحات تكييف خلفية.

المقاعد في فئة توب لاين+ تأتي مع جلد فخم مزود بوظيفة المساج والتبريد، في حين أن فئة هاي لاين وتوب لاين تتميز بمقاعد قماشية بلوني الرمادي والأسود مع تعديل يدوي للمقعد في 10 اتجاهات. في الفئات الأعلى، تم تجهيز السيارة بمقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا للمقاعد الأمامية في 10 اتجاهات، مما يضيف راحة إضافية.

أما بالنسبة للتكنولوجيا، تحتوي جميع فئات السيارة على شاشة عرض بحجم 16 بوصة تعمل باللمس، مع نظام ملاحة وأوامر صوتية، ودعم لأنظمة الاتصال الحديثة مثلApple CarPlay وAndroid Auto كما تحتوي السيارة على 6 سماعات توفر تجربة صوتية رائعة.

أيضا تم توفير شاحن لاسلكي للمزيد من الراحة في جميع الفئات، مما يتيح الاتصال السلس بكل الأجهزة الذكية.