قصراوي جروب تطرح موديلات 2026 من ستروين C4 وC4X.. أسعار ومواصفات

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر، عن طرح موديلات 2026 من السيارتين ستروين C4 المستوردة، وستروين C4X المجمعة محليًا في السوق المصري.

تعتمد السيارتان على محرك بسعة 1.2 لتر تيربو يولد قوة 130 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر عند 1750 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

تبلغ سعة صندوق الأمتعة 380 لترًا في C4، بينما تصل إلى 510 لترات في C4X.

ستروين C4

تتوفر C4 موديل 2026 بفئة تجهيزات واحدة هي شاين بسعر 1,550,000 جنيه مصري. تشمل التجهيزات الخارجية جنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة، زجاج خلفي مظلل، وفتحة سقف بانورامية.

وتأتي السيارة مزودة بأنظمة أمان تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، برنامج الثبات الإلكتروني ، 6 وسائد هوائية، نظام مراقبة النقاط العمياء، مثبت سرعة مع محدد للسرعة، وخاصية تنبيه السائق.

من الداخل، تضم السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصة، وشاشة وسائط متعددة قياس 10 بوصات تعمل باللمس مع دعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب تشغيل ودخول بدون مفتاح، شاحن لاسلكي للهاتف، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم أسفل الظهر، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات و3 مداخل USB.

ستروين C4X

تُطرح C4X موديل 2026 بفئتين: فييل و شاين، وتُجمع السيارة محليًا في مصر، سعر الفئة فييل يبلغ 1,289,000 جنيه مصري، سعر الفئة شاين يبلغ 1,449,000 جنيه مصري.

فئة فييل

تتضمن جنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة، نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، مثبت سرعة مع محدد للسرعة، فرامل يد كهربائية، شاشة عدادات رقمية 7 بوصة، شاشة وسائط متعددة 10 بوصات تعمل باللمس، نظام صوتي مكون من 4 سماعات مع دعم البلوتوث وفتحات USB، بالإضافة إلى تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، و6 وسائد هوائية مع برنامج الثبات الإلكتروني.

فئة شاين

تضيف سقفًا بانوراميًا كهربائيًا، جناحًا خلفيًا، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية عالية الدقة، مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم القطنية، شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، إضاءة أمامية LED ، ونظام صوتي مطور.

