فولكس فاجن تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها T-Roc.. صور وتفاصيل

12:03 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
فولفسبورج - (د ب أ):

أطلقت شركة فولكس فاجن الجيل الثاني من سيارتها T-Roc، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشرة الألمانية أن سيارتها T-Roc الجديدة تأتي بطول 4.37 متر وعرض 1.83 متر وارتفاع 1.56 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 465 لترا.

وتتمتع السيارة الكروس أوفر الجديدة بملامح انسيابية، والتي تظهر بوضوح على غطاء المحرك المندمج مع الهيكل، كما تتوفر للسيارات كشافات Matrix-LED .

وتتميز نسخة R-Line بحزمة سوداء لامعة ومقدمة رياضية وعجلات مقاس 20 بوصة، بينما تظهر النسخ الأساسية بمظهر أكثر قوة بفضل الأجزاء البلاستيكية غير المطلية.

وعملت فولكس فاجن داخل المقصورة، على تحسين جودة المواد واعتماد واجهة استخدام أكثر عملية، كما تشتمل المقصورة على شاشة مركزية بحجم 12.9 بوصة، إلى جانب عودة الأزرار التقليدية على المقود ومفاتيح الزجاج الكهربائي المستقلة. وتتوفر أيضًا شاشة عدادات رقمية قابلة للتخصيص وشاشة Head-up.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، يتوفر للسيارة نظام دفع موسع يشمل نسخ الدفع الهجين المعتدل والهجين الكامل، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 85 كيلووات/116 حصان إلى 125 كيلووات/170 حصان، في حين يصل عزم الدوران الأقصى إلى 306 نيوتن متر.

وتتضمن أنظمة المساعدة الجديدة مساعد تغيير حارة السير، بالإضافة إلى ميزة ركن ذكي عن بُعد، والتي يمكن التحكم فيها بواسطة الهاتف الذكي مع وظيفة ذاكرة.

فولكس فاجن أسعار السيارات سيارات 2026
