بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت شركة "توج" (Togg) التركية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية T10X الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة التركية أن سيارة الطرق الوعرة T10X الجديدة تأتي بطول 4.60 متر، وتعتمد على سواعد محرك واحد أو محركين بقوة 160 كيلووات/218 حصان أو 320 كيلووات/435 حصان.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة T10X الكهربائية بسرعة قصوى تصل إلى 185 كلم/س.

وتتوفر للسيارة T10X الكهربائية بطارية بسعة 52.4 أو 88.5 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 523 كلم. ويتم شحن البطارية بقدرة 180 كيلووات بشكل سريع نسبيا.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة بقمرة قيادة ذات شاشة ممتدة، مع راديو يدعم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رسوم متحركة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.