نصائح مهمة قبل شراء دراجة كهربائية.. غرض الاستخدام في المقدمة

برلين - (د ب أ):

يقع المرء في حيرة كبيرة من أمره عند شراء دراجة كهربائية؛ نظرا لتنوع الطرازات وتزايد عدد الشركات المصنّعة.

نوعان رئيسيان

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن الدراجات الكهربائية تتوفر بنوعين رئيسيين: الأول مزود بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 وات. ويعمل هذا المحرك فقط أثناء تحريك الدواسات، أي أنه لا يدفع الدراجة تلقائيًا بل يدعم قوة التبديل. وهناك نوع يكون أقرب في معدلات أدائه إلى دراجة نارية صغيرة.

وبالنسبة للنوع الأول تنخفض قوة المساعدة الكهربائية تدريجيا مع ازدياد السرعة، وتنقطع تماما عند 25 كلم/س. ويمكن القيادة بسرعة أعلى، ولكن باستخدام قوة العضلات فقط. ويعتمد مدى السير على طبيعة الطريق ومستوى المساعدة، ويتراوح بين60 و120 كلم. وعند نفاد شحنة البطارية، يمكن استخدام الدراجة كدراجة تقليدية ثقيلة نسبيا.

غرض الاستخدام

ينبغي تحديد غرض الاستخدام الرئيسي للدراجة، هل للتنقل اليومي من إلى العمل أم لنقل الحمولة أو الترحال.

ومن الأنواع المنتشرة "السيتي بايك"، وهي مريحة ومزودة بتجهيزات جيدة، وكذلك الدراجات الهجينة بين الدراجة الجبلية ودراجة المدينة وتتميز بالقوة والمتانة، وهناك "كروس بايك" وتتميز بأنها شاملة وثابتة ومثالية للرحلات الطويلة.

وتم تطوير "الماونتن بايك" للطرقات الوعرة مع محركات قوية ومواد مقاومة.

أما الدراجات القابلة للطي فتعتبر مثالية للتنقل والحمل. وهناك الكارجو لنقل الأحمال حتى 200 كجم.

موضع المحرك

وأشارت "أوتو تسايتونج" إلى ضرورة الانتباه إلى موضع المحرك وما يتميز به كل موضع:

- محرك خلفي: ديناميكي وقوي، مع إمكانية استعادة الطاقة، كما أنه هادئ في العادة.

- محرك متوسط: الأكثر استخداما، وهو يوزع الوزن جيدا ويوفّر ثباتا في القيادة.

- محرك أمامي: مناسب كخيار اقتصادي للتركيب اللاحق.

البطارية

وتعد البطاريات المدمجة داخل الإطار هي الأكثر طلبا؛ حيث تصعب سرقتها وتبدو أنيقة، لكنها أغلى ثمنا. وتعد بطاريات ليثيوم-أيون بسعة تتراوح من300 إلى 600 وات ساعة هي الأكثر انتشارا بين بطاريات الدراجات الكهربائية.

ويتراوح مدى السير الكهربائي في الغالب من40 إلى 120 كلم حسب أسلوب القيادة ونوع الطريق ووضع المساعدة (Eco, Tour, Sport, Turbo).

وبشكل عام، ينبغي تجربة الدراجة قبل الشراء لتحديد الطراز المناسب من حيث المحرك والبطارية، مع مراعاة الانتباه إلى الوزن الكلي للدراجة؛ فالدراجات الكهربائية أثقل بكثير من العادية، وهذا مهم خصوصا عند النقل على حوامل السيارات.