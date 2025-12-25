قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواءً شتوية مستقرة إلى حد كبير خلال اليوم وغدًا.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة امتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا، يزيد من سطوع الشمس ويحسن الحالة الجوية.

وتابعت أن درجات الحرارة نهارًا حول معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل في القاهرة الكبرى بين 21 و22 درجة مئوية مع طقس دافئ.

وأكدت انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا وفي الصباح الباكر، مع فارق قد يتجاوز 10 درجات، مما يؤدي إلى أجواء شديدة البرودة، حيث تصل في بعض محافظات الصعيد إلى 6 درجات، وتسجل سانت كاترين 2 درجة فقط.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وحذرت منار غانم من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، والتي تقلل الرؤية الأفقية أحيانًا إلى نحو 1000 متر، على أن تنقشع تدريجيًا مع ساعات الصباح.

