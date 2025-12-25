قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (روكسي - شارع الأهرام ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع الميرغني والمنطقة المحيطة - شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته - منطقة الكوربة).

يأتي ذلك نظرًا لظروف خارجة للقيام بأعمال لحام على خط المياه قطر 1000 مم بشارع المستجد التابع لشبكات مياه الزيتون.

وبحسب بيان الشركة، يكون قطع المياه اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر الجمعة 26-12-2025 وحتى الساعة 12 منتصف ليل نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

ودفعت الشركة بكافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

وتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01006665125.

