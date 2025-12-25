إعلان

مصدر بـ"الكهرباء":وقف تلقّي طلبات توصيل التيار للعقارات الجديدة بهضبة الأهرام

كتب : محمد صلاح

05:19 م 25/12/2025

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

كشف مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقف تلقّي طلبات توصيل التيار الكهربائي للعقارات القائمة والجديدة مؤقتًا بنطاق هضبة الأهرام، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة الأحمال الحالية وتحديث البيانات الفنية على الشبكة.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن القرار يأتي في إطار تنظيم إجراءات التوصيل وترشيد الأحمال على الشبكة، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطًا متزايدًا على المغذيات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الإجراء احترازي وتنظيمي ولا يعد إيقافًا دائمًا للخدمة.

وأضاف أن الشركة مستمرة في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات العاجلة أو المشروعات ذات الطابع الخدمي، وذلك بعد العرض على اللجان الفنية المختصة ودراسة الموقف الكهربائي لكل حالة على حدة.

وأشار إلى أن الشركة ستعلن عن استئناف تلقي الطلبات بشكل كامل فور الانتهاء من أعمال المراجعة الفنية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم تحميل الشبكة بأحمال غير مدروسة.

وأكد المصدر، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تعمل بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء، لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودة التغذية للمشتركين، مطالبًا المواطنين بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

