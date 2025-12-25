إعلان

زلزال "الجوسق".. إلغاء نتائج لجنة يعلن فوز مرشحة "العدل" بدائرة بلبيس

كتب : علي عبد المنعم

03:43 م 25/12/2025

القاضي حازم بدوي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث فازت الدكتورة سحر عتمان، مرشحة حزب العدل، بمقعد دائرة بلبيس.

وجاء إعلان الفوز بعد مراجعة الطعون المقدمة بشأن بعض اللجان، حيث جرى إلغاء نتائج لجنة الجوسق بعد ثبوت مخالفات أثرت على سلامة التصويت، ما أدى إلى تعديل النتيجة لصالح الدكتورة سحر عتمان.

واحتفلت الدكتورة سحر عتمان، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا فوزها في انتخابات مجلس النواب بدائرة بلبيس، وذلك بعد أن كانت نتائج أولية قد أظهرت خسارتها، وقدمت الطعن القانوني الذي أسفر عن تصحيح النتيجة وإعلان فوزها رسميًا.

وفي أول تعليق لها بعد إعلان فوزها رسميًا، قالت عتمان إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس احترام إرادة الناخبين، ويؤكد أن العدالة الانتخابية يمكن أن تصحح أي مسار خاطئ، مشيرة إلى أن الطعن الذي قدمته كان خطوة قانونية ضرورية لضمان حقوقها وحقوق الناخبين.

وأضافت النائبة في بيان على صفحة حملتها الرسمية على فيسبوك: «أشكر أبناء دائرة بلبيس على وعيهم ومشاركتهم الفاعلة، وأعدهم بأن هذه الثقة ستكون دافعًا للعمل الجاد لخدمتهم وتحقيق تطلعاتهم المشروعة تحت قبة البرلمان».

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على التزامها الكامل بخدمة الوطن والمواطنين، والعمل بما يحقق الصالح العام، في ظل قيادة سياسية تحترم القانون وتحافظ على إرادة الشعب، قائلة: «حفظ الله مصر».

المستشار حازم بدوي دائرة بلبيس الهيئة الوطنية للانتخابات

