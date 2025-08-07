أبرز منافسي جيلي ستار راي الجديدة بعد تخفيضها 100 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلن وكلاء علامة جيلي الصينية في السوق المصري، تخفيض أسعار ستار راي موديل 2025 التي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

تقدم جيلي ستار راي الجديدة في السوق المصري بعد التخفيض بسعر رسمي يبدأ من مليون و499 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية: بسعر مليون و599 ألف جنيه، و الفئة الثالثة: بسعر مليون و699 ألف جنيه، والفئة الرابعة: بسعر مليون و769 ألف جنيه.

ومع تخفيض ستار راي 100 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن أبرز منافسي السيارة الصينية بمصر خلال الفترة الحالية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي ستار راي بمصر:

ستروين C5

تقدم ستروين C5 آير كروس موديل 2026 بفئتين فقط من التجهيزات، الفئة Feel with panorama ويبلغ سعرها مليون 720 ألف جنيه، والفئة Shine الأعلى تجهيزًا من C5 آير كروس بسعر رسمي بمليون 850 ألف جنيه.

إم جي HS

تقدم أسعار إم جي HS موديل 2026 الجديدة، وهي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و600 ألف جنيه.

بايك X7

تقدم أسعار بايك X7 الصينية موديل 2025 بسعر يبدأ من مليون و574 ألف و900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون 649 ألف و900 جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و724 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.

تعتمد سيارة بايك X7 على محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر بين 1500 و 4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT. كما تمتاز بنظام تعليق MacPhersan متعدد الوصلات ومكابح قرصية ومقاس إطارات 235/55 R19.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج فئة Comfort موديل 2026 بسعر 1,155,000 جنيه، والفئة الثانية 1,250,000 جنيه، والفئة الثالثة 1,415,000 جنيه.

تمتلك DASHING محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعته 1500 CC تيربو، لديه القدرة على ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

رينو أوسترال

يقدم الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية رينو أوسترال بـ5 فئات من التجهيزات، 1,590,000 جنيه للفئة الأولى Evolution، و1,770,000 جنيه للفئة الثانيةTechno، و1,880,000 جنيه للفئة الثالثةIconic، و1,990,000 جنيه للفئة الرابعةEsprit Alpine، و2,020,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاEsprit Alpine Black edition.

تعتمد رينو أوسترال على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وينقل حركة للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

