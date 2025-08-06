"ليب موتور" تطلق سيارتها الكهربائية B10 الجديدة

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "ليب موتور" (Leapmotor) عن إطلاق سيارتها الكهربائية B10 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV).

وأوضحت الشركة الصينية، أن سيارتها B10 الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة160 كيلووات/218 حصان، والذي يتيح التسارع من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في غضون8 ثوانٍ، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب170 كلم/ساعة.

بطاريتان

وتتوفر للسيارة B10 الكهربائية بطاريتان: الأولى بسعة56 كيلووات ساعة ومدى سير يصل إلى 361 كلم، والثانية بسعة 67 كيلووات ساعة ومدى سير يصل إلى434 كلم.

وفي النسخة الأساسية Life، تأتي السيارة B10 مزودة بشكل قياسي بشاشة لمسية بحجم 6ر14 بوصة وسقف بانورامي زجاجي وعجلات معدنية مقاس18 بوصة وكاميرا بزاوية360 درجة، إلى جانب حزمة مساعدة قيادة تحتوي على17 وظيفة.

أما الفئة الأعلى Design فتضيف لمسات أكثر رفاهية مثل مقاعد بكسوة تشبه الجلد، مع إمكانية الضبط الكهربائي والتدفئة والتهوية للمقاعد الأمامية.