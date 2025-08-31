ما قصة الكاميرا التي تثبت في العمود B وتغني عن مفتاح السيارة؟

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة "فيته أوتوموتيف" (Witte Automotive) الألمانية عن تطوير تقنية جديدة للتعرف على وجه قائد السيارة عبر كاميرا مثبتة في العمود B والسماح له بالدخول بدلا من استخدام مفتاح السيارة.

وأوضحت الشركة المغذية لصناعة السيارات أنها طورت هذه التقنية بالتعاون مع شركة "تريناميكس" (trinamiX) الألمانية، مشيرة إلى أن حل "تريناميكس" للتحقق من الهوية بالوجه يعتمد على تقنية تصوير بيومترية حاصلة على براءة اختراع، والتي يتم دمجها في العمود B للسيارة.

ويجمع هذا الحل بين تقنية التعرف على الوجه ثنائية الأبعاد وتقنية التحقق من حيوية الوجه، مما يُعزز الأمان؛ فهو لا يتحقق فقط من التوافق البصري مع المستخدم المُسجل، بل يُميز أيضا بدقة بين الجلد الحقيقي والأقنعة الواقعية المُضللة أو التزييف العميق.

ويعتمد الحل التقني المطور من قبل شركة "فيته" على تقنيات وأجهزة استشعار جديدة متنوعة، بما في ذلك كاميرا مدمجة في العمود B للسيارة. ووفقا للشركة الألمانية، فإن هذا الحل يلغي الحاجة إلى مقبض باب خارجي؛ إذ يتم فتح الباب تلقائيا بمجرد اقتراب شخص مسجل من السيارة، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة في تصميم سيارات المستقبل.