SN Automotive تفتح باب الحجز لأول دفعة من سيارات دونج فينج

كتب. محمود أمين :

أعلنت شركة SN Automotive، الكيان المشترك بين مجموعة الصافي وشركة النصر للسيارات، عن فتح باب الحجز الرسمي لأول دفعة مستوردة من سيارات دونج فينج Dongfeng في السوق المصري، وذلك بعد حفل الإطلاق الكبير الذي شهد الكشف عن تسعة طرازات جديدة تمثل أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات في الصين.

وأكد المهندس يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التحالف مع دونج فينج، المصنِّف ضمن أكبر خمس شركات سيارات في الصين، يعكس جاهزية SN Automotive لتقديم تجربة شاملة للعميل المصري، من لحظة الحجز وحتى خدمات ما بعد البيع، مع تركيز خاص على الطرازات الكهربائية والبنية التحتية الداعمة لها.

بدوره، أوضح طارق مصطفى حسين، رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات، أن الحجز متاح من خلال صالات العرض المعتمدة اعتبارًا من اليوم، الأحد 3 أغسطس، على أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الأخير من 2025. وأشار إلى خطة توسعية تغطي أنحاء الجمهورية بمراكز بيع وخدمة، بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجي من قطع الغيار.

ومن أبرز الطرازات الكهربائية المطروحة، السيارة MAGE EV بمدى يصل إلى 445 كم، وسعر يُعلن قريبًا، إلى جانب سيارة BOX بفئتيها 330 و430 كم، بأسعار تبدأ من 770 ألف جنيه. أما الفئة الفاخرة، فتقودها سيارة 007 التي يصل مداها إلى 630 كم وتتوفر بسعر يبدأ من 1.35 مليون جنيه، بالإضافة إلى سيارة Voyah Passion الهجينة الفاخرة بسعر 2.55 مليون جنيه.

وتتوج M-HERO 917، السيارة متعددة الاستخدامات ذات الأداء الفائق، مجموعة الطرازات الجديدة، حيث تأتي بمنظومة هجينة تنتج قوة 804 أحصنة ومدى قيادة يتخطى 1000 كم، وتُطرح بسعر 5.99 مليون جنيه.