"الوفد" يعلن تشكيل اتحاد رجال الأعمال لتعزيز التنمية الاقتصادية - (تفاصيل)

كتب : أحمد العش

10:56 م 20/04/2026

الدكتور السيد البدوي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، قرارًا حمل رقم (80) لسنة 2026، بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين" ويتشكل الاتحاد من أصحاب ورواد الأعمال بالحزب.

تفاصيل إنشاء اتحاد رجال الأعمال الوفديين

أشار رئيس الوفد، في المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ اليوم الاثنين، إلى تأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين" والتي تتألف من أصحاب ورواد الأعمال بغرض تكوين تكتل من رجال الأعمال والاقتصاديين بالحزب يكون بمثابة الذراع الاقتصادية العملية للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ورصد المشاكل التي يواجهها مناخ الأعمال في مصر والعمل على إيجاد وطرح الحلول المناسبة لها.

وكلف الدكتور السيد البدوى، فى المادة الثانية من القرار المستشار بهجت الحسامي عضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي بالإشراف على تأسيس وتشكيل "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"، واختيار كوادرها وإعداد اللائحة الداخلية لها.

بعد الحكم بإعدام المتهم.. قصة مقتل نجل صاحب مطعم شهير بالمحلة
