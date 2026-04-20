كشف السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، تفاصيل وفاة الدكتور ضياء العوضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الجوهري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء جديد" المذاع على قناة "المحور"، أن شرطة دبي أخطأت القنصلية المصرية بالعثور على الدكتور ضياء العوضي متوفيا في غرفة بأحد الفنادق، وتم نقل الجثمان للطب الشرعي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن أسرة الدكتور العوضي طلبت نقل الجثمان لدفنه في مصر، مشيرا إلى أن التقرير الطبي وشهادة الوفاة متوقع صدورهما يوم الأربعاء.

وأكد الجوهري أن زوجة المتوفى أكدت أن الدكتور ضياء لم يعان من أي أمراض مزمنة، مشددا على أن القنصل المصري في دبي على تواصل دائم مع السلطات الإماراتية لمعرفة سبب الوفاة.

وتابع أن القنصل المصري في دبي يتواصل مع زوجة الدكتور العوضي لإطلاعها بكافة التطورات، محذرا من انتشار معلومات كثيرة غير حقيقية عن الواقعة.