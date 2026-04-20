ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة

كتب : مصطفى الشاعر

10:11 م 20/04/2026

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث لبرنامج "صباحات مع ماريا" عبر شبكة "فوكس نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن "الاتفاق مع إيران سيُوقّع الليلة"، وهي نبرة تفاؤلية تأتي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز أعلى مستويات التوتر العسكري، مما يضع الأسواق والمراقبين في حالة ترقب شديد.

انقسام في الكونجرس حول استراتيجية ترامب

وفي المقابل، شهد البرنامج "نقاشا حادا" بانضمام النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، الذي شكك في استراتيجية ترامب تجاه إيران.

وانتقد خانا، بشدة التصعيد المستمر في مضيق هرمز، محذّرا من تداعيات هذا النزاع على صادرات النفط العالمية وأسعار البنزين التي بدأت في الارتفاع، معتبرا أن سياسة "الضغط الأقصى" قد تؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من تحقيق الاستقرار.

تحديات الميدان وأسعار الطاقة

يأتي هذا "السجال السياسي" تزامنا مع انفجار التوترات في الممرات المائية الحيوية، حيث يواجه دونالد ترامب تحديا مزدوجا؛ يتمثل في محاولة إتمام "اتفاق اللحظة الأخيرة" لإنهاء الحرب، وبين إدارة أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق نتيجة شلل حركة الملاحة في المضيق.

فيديو قد يعجبك



وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في عُمان وباكستان وتركيا التطورات الإقليمية
فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)