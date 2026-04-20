أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث لبرنامج "صباحات مع ماريا" عبر شبكة "فوكس نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن "الاتفاق مع إيران سيُوقّع الليلة"، وهي نبرة تفاؤلية تأتي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز أعلى مستويات التوتر العسكري، مما يضع الأسواق والمراقبين في حالة ترقب شديد.

انقسام في الكونجرس حول استراتيجية ترامب

وفي المقابل، شهد البرنامج "نقاشا حادا" بانضمام النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، الذي شكك في استراتيجية ترامب تجاه إيران.

وانتقد خانا، بشدة التصعيد المستمر في مضيق هرمز، محذّرا من تداعيات هذا النزاع على صادرات النفط العالمية وأسعار البنزين التي بدأت في الارتفاع، معتبرا أن سياسة "الضغط الأقصى" قد تؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من تحقيق الاستقرار.

تحديات الميدان وأسعار الطاقة

يأتي هذا "السجال السياسي" تزامنا مع انفجار التوترات في الممرات المائية الحيوية، حيث يواجه دونالد ترامب تحديا مزدوجا؛ يتمثل في محاولة إتمام "اتفاق اللحظة الأخيرة" لإنهاء الحرب، وبين إدارة أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق نتيجة شلل حركة الملاحة في المضيق.