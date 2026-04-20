نهاد أبو القمصان تعترف في "أسئلة حرجة": لا أذهب لمحكمة الأسرة (فيديو)

كتب : أحمد العش

11:02 م 20/04/2026

المحامية نهاد أبو القمصان

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، "أنا في مكتبي لا أذهب لمحكمة الأسرة"، موضحة أنها تفضل العمل على إبرام اتفاقات تسوية بين الأطراف بشكل ودي ومنظم، يتضمن التزامات واضحة مثل: النفقة والاستضافة، بما يضمن، على حد قولها، مصلحة الأطفال واستقرار العلاقة بين الطرفين.

نهاد أبو القمصان: منظومة الأسرة تعاني مشكلات في التنفيذ والتقاضي

انتقدت "أبو القمصان" خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ما وصفته بوجود مشكلات داخل منظومة التقاضي في قضايا الأسرة، من بينها، بحسب تعبيرها، ادعاءات تتعلق بتلاعب في إثباتات الدخل، وضعف آليات مواجهة ذلك، إلى جانب غياب الحماية الكافية في بعض الحالات داخل المحاكم.

وأشارت "المحامية" إلى إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في ما يتعلق برؤية الأطفال أو استضافتهم، لافتة إلى أن بعض الحالات تصل إلى تعذر تنفيذ الأحكام بسبب عدم القدرة على تحديد عناوين دقيقة للأطراف، وهو ما يعطل، بحسب قولها، العدالة ويضعف من فاعلية القانون.

وضربت "أبو القمصان" مثالًا بحالات وصفتها بأنها إنسانية شديدة التعقيد، لنساء حصلن على أحكام قضائية نهائية لاسترداد أطفالهن دون قدرة على تنفيذها على أرض الواقع، رغم اللجوء إلى الجهات المختصة.

واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان، حديثها بالتأكيد على أن أزمة قانون الأحوال الشخصية ممتدة منذ عقود، ولم يتم التوصل إلى حل جذري لها حتى الآن، رغم تعاقب الحكومات وتعدد محاولات الإصلاح، معتبرة أن الملف يحتاج إلى معالجة شاملة تتجاوز الحلول الجزئية إلى إصلاح مؤسسي متكامل.

قانون الأحوال الشخصية محاكم الأسرة أسئلة حرجة نهاد أبو القمصان مجدي الجلاد

