زيادة 30 ألف جنيه بأسعار جيتور X70 بلس المجمعة محليًا

كتب- محمود أمين:

أعلنت شركة قصراوي جروب، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور، عن الأسعار الجديدة للطراز X70 Plus بنسخة الإنتاج المحلي، التي قدمت بزيادة 30 ألف جنيه، لتباع مقابل 160 ألف جنيه للنسخة الوحيدة.

تتوفر جيتور X70 Plus موديل 2026 المجمعة محليًا سبعة مقاعد، بأبعاد 4749 ملم للطول، والعرض 1900 ملم، والارتفاع 1720 ملم، وقاعدة العجلات 2720 ملم، سعة خزان الوقود 57 لترًا.

تم تجهيز الفئة الوحيدة من جيتور X70 Plus تحت اسم "لاكشري" تشمل:

• أنظمة الأمان مثل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، مراقبة ضغط الإطارات، التحكم الإلكتروني في الثبات والجر، مكابح يد كهربائية مع خاصية Auto Hold، إلى جانب نظام الكبح التلقائي، والتحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام منع الانقلاب.

• وسائل الراحة تشمل مقاعد جلدية فاخرة، مع مقعد سائق كهربائي، ومسند يد بميزة التبريد والتسخين، وسقف بانورامي واسع، بالإضافة إلى زجاج ملون وغطاء صندوق الأمتعة كهربائي.

• عناصر التكنولوجيا والاتصال تضم شاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بالحجم ذاته، ونظام Bluetooth، وتوصيل الهواتف الذكية، و6 سماعات، إلى جانب مداخل USB.

• راحة القيادة معززة بـ مثبت سرعة، نظام الدخول والتشغيل الذكي، كاميرات 360 درجة، حساسات خلفية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للضم.

• الإضاءة تعتمد على مصابيح أمامية LED، مع إضاءة نهارية LED ونظام تحكم تلقائي في الإضاءة.

