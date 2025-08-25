دونج فينج MHERO 1.. سيارة الأراضي الوعرة الأحدث في مصر (أسعار ومواصفات)

القاهرة - (مصراوي):

تعد السيارة MHERO 1 الرياضية متعددة الأغراض المقدمة من شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية، أحدث سيارة "Off-Road" للأراضي الوعرة في السوق المحلي.

تتوفر دونج فينج MHERO 1 الجديدة والتي انطلقت في مصر لأول مرة أواخر شهر يوليو الماضي، تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي خمسة ملايين و990 ألف جنيه.

تعتمد MHERO 1 على نظام المدى الممتد حيث تقطع نحو 1.140 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة التزود بالوقود، وتعمل بأربعة محركات الأول بنزين تربو سعة 1.5 لتر وثلاثة بطاريات كهربائية سعة 66 كيلوواط، بقوة إجمالية 816 حصان، وسرعة قصوى تصل إلى 191 كم في الساعة.

يبلغ طول MHERO 1 الإجمالي 4.987 ملم وعرضها 2.080 ملم، وارتفاع يصل إلى 1.935، وقاعدة عجلاتها بطول 2.950 ملم، ووزنها 3.130 كجم.

ويتراوح الخلوص الأرضي للسيارة بين 221 و326 ملم ويرتفع إلى 335 ملم في وضع القيادة Off‑Road، ويمكنها العبور في المياه حتى 900 ملم؛ وزوايا الاقتراب والمغادرة تقريبا 37°، وزاوية الانحدار 28° تقريبًا.

تتميز MHERO 1 بنظام تعليق هوائي أمامي وخلفي، عجلات بقياس 20 بوصة بإطارات 275/65R20 أو 295/60R20، بالإضافة إلى أنظمة ABS، EBD، ونظام مساعدة القيادة على الطرق الوعرة وثبات السرعة الذكي.

مقصورة السيارة معززة بباقة شبه متكاملة من وسائل الراحة والرفاهية، فهي مزودة بمقاعد مكسوة بجلد النابا الفاخر، وبه ذاكرة ونظام تدفئة وتهوية وتدليلك، مع إمكانية التحكم في المقعد كهربائيًا.

وفي المقصورة شاشة لوحية للعدادات قياس 12.3 بوصة وأخرى مركزية للتحكم في الأنظمة المختلفة قياس 15.6 بوصة، وشاشة خاصة للراكب الأمامي قياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة في المقعد الخلفي قياس 8 بوصة.

زودت الشركة المصنعة سيارتها الكبيرة بنظام صوتي من Dynaudio بـ12 مكبر صوت، تشغيل صوتي بالأوامر، Wi‑Fi مدمج، شحن لاسلكي، شاشة head up لعرض البيانات على الزجاج الأمامي، قفل ذكي ودخول بدون مفتاح.

وبحسب الوكيل المحلي تقدم السيارة MHERO 1 لعملاء السوق المصري بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

