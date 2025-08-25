دي إس تطلق N° 8 الجديدة في الأسواق لمنافسة سيارة تسلا.. تعرف على سعرها

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "دي إس" عن إطلاق سيارتها الكهربائية N° 8 الجديدة نظير سعر يبدأ من 57 ألف و700 يورو (ثلاثة ملايين و273 ألف جنيه مصري) تقريبًا، لتشعل نار المنافسة مع تسلا Model Y.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الكهربائية N° 8 الجديدة المزودة بنظام 400 فولت تعتمد على سواعد محرك بقوة 230 حصان ونظام الدفع الأمامي مع بطارية بسعة 74 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 550 كلم.

كما تتوفر السيارة بمحرك بقوة 245 حصان ونظام الدفع الأمامي مع بطارية بسعة 97 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 750 كلم.

ويتوفر للسيارة أيضا محرك بقوة 350 حصان ونظام الدفع الرباعي مع مدى سير يصل إلى 700 كلم.

ويمكن شحن البطارية بقدرة حتى 160 كيلووات من 20 إلى 80% في غضون 27 دقيقة.

وتتمتع السيارة N° 8 الجديدة بمُعامل سحب (مقاومة الهواء) يبلغ 24ر0، مما يجعلها من بين أدنى المعدلات في فئتها، كما تأتي السيارة مزودة بالعديد من الأنظمة المتطورة مثل نظام التعليق الهوائي المتوائم ونظام مساعدة السائق شبه الذاتي “Drive Assist”.

اقرأ أيضًا:

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه

مع توقعات هبوط الدولار لـ45 جنيها| هل تشتري سيارة الآن أم تؤجل قليلا؟