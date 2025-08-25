إعلان

تفاصيل وموعد مزاد كبير لبيع سيارات ملاكي مستعملة تابعة لجمارك بورسعيد

04:02 م الإثنين 25 أغسطس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - (مصراوي):

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، يوم الأحد، 3 سبتمبر المقبل، جلسة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" مركبات ومحركات وقطغ غيار من مهمل ومصادر ومتروك جمارك ميناء بورسعيد البحري.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي وموتوسيكل ومحركات وقطغ غيار ماركات (كيا - شيفرولية - هيونداي - مرسيدس - فولكس فاجن - سانج يونج).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

أسعار السيارات سيارات مستعملة مزاد سيارات جمارك بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزارة الإسكان تصدر بيانًا جديدًا بشأن أرض الزمالك.. وتقدم مقترحًا للنادي
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟