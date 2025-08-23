إعلان

مرسيدس بنز تستدعي أكثر من 3 الآف سيارة لسبب خطير

12:08 م السبت 23 أغسطس 2025

علامة مرسيدس بنز التجارية

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن تستدعي مرسيدس بنز أمريكا 3749 سيارة، بحسب مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة عبر الإنترنت.

ويشمل الاستدعاء فئات معينة من سيارات "إيه كيو إيه" و"جي إل سي" إصدار فترة 2023 إلى 2026، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد يكون أحد المسامير في عجلة القيادة غير مثبت بشكل ملائم، مما يسمح لها بالانفصال عن عمود القيادة، وهو ما قد يسفر عن فقدان السيطرة على التوجيه وزيادة خطر حدوث تصادم.

وسوف يتم الإصلاح مجانا.

مرسيدس بنز الإدارة الوطنية للسلامة المرورية
