واشنطن - (د ب أ)

أبقت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا على سعر الجيل الجديدة من السيارة أكيورا إنتجرا 2026 والفئة الرياضية منها تايب إس دون تغيير تقريبا عن سعرها في العام الماضي، رغم إضافة الشركة لمجموعة من التحسينات على النسخة الجديدة.

ويبدأ سعر الفئة الأساسية من السيارة أكورا 2026 من 34.595 دولارا (مليون و678 ألف جنيه مصري) تقريبًا بزيادة قدرها 400 دولار فقط عن العام الماضي.

بينما يبلغ سعر الفئتين الأعلى من إنتجرا وهما أيه سبيك وأيه سبيك تكنولوجي 37.145 دولارا و40.395 دولارا بزيادة قدرها 950 و1200 دولار على الترتيب.

أما الفئة الأعلى من هذه العائلة وهي إنتجرا تايب إس فزاد سعرها بمقدار 500 دولار فقط إلى 54595 دولارا.

بالنسبة لتغييرات للتحديثات التي أضيفت للسيارة إنتجرا 2026 فتشمل جعل شاشة اللمس المركزية مقاس 9 بوصات مكونا أساسيا بدلا من الشاشة مقاس 7 بوصات في النسخة الخالية.

وتقول الشركة المنتجة للسيارة إن الشاشة الجديدة مزودة بمعالج أسرع، مما يقلل احتمالية حدوث أي بطء في المعالجة.

كما تحصل المجموعة الكاملة على لمسات نهائية جديدة للوحة القيادة، بينما تُضيف فئة أيه سبيك إضاءة أكثر للمقصورة. وفي السياق نفسه، تم تزويد فئة أيه سبيك بطاقم هيكل جديد يتناسب مع مجموعة عجلات سوداء قياس 18 بوصة مع مصد أمامي جديد بلون أسود لامع.

وتتضمن تحديثات النسخة الجديدة من عائلة أكيورا أنتجرا إضافة ثلاثة ألوان جديدة للطلاء الخارجي: أزرق دبل أبيكس اللؤلؤي، والفضي الشمسي المعدني، والرمادي اللؤلؤي الحضري، ويتميز اللونان الأولان بشبك أمامي بلون متناسق.

سيارات إنتجرا الجديدة متاحة الآن للبيع؛ وقد فتحت أكيورا إنتجرا باب الحجز على تشكيلة سيارات الهاتشباك الفاخرة صغيرة الحجم في 19 أغسطس.