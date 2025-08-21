أسعار شيفرولية أوبترا 2020 المستعملة تتراجع بقوة في السوق المصري

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء اليوم عن السيارات المستعملة اليابانية، وذلك للاعتمادية التي تقدمها هذه النوعية من السيارات خاصة مع التراجع الكبير بالأسعار خلال الفترة الحالية.

وتعد شيفرولية أوبترا "سيدان" واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية بسوق المستعمل، ويبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء في الأشهر الأخيرة بسوق السيارات في أعقاب تراجع الأسعار.

تباع شيفرولية أوبترا 2020 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 450 ألف جنيه مقارنة بـ520 ألف جنيه في مطلع العام الجاري؛ وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

تقدم شيفرولية أوبترا بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى 147 نيوتن متر.

وتمتلك أوبترا الجديدة مواصفات أمان أساسية في مقدمتها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام تنبيه ضد السرقة.

تقف سيارة شيفرولية العائلية الجديدة على عجلات معدنيه قياس 15 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية "الشنطة" إلى 405 لترًا مكعبًا.

ويتوفر في شيفرولية أوبترا مجموعة من وسائل الراحة، مثل تكييف للهواء ونظام ذكي لركن السيارة ومساند رأس أمامية وخلفية وزجاج كهرباء أمامي وخلفي وفرش جلدي "يتوفر بالفئات الأعلى"، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 سماعات ومشغل CD ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.

