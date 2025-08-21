برلين - (د ب أ):

فوجئت سائحة نيوزيلندية في كرواتيا بفاتورة بلغت 1756 دولار (85 ألف جنيه مصري) تقريبًا، مقابل رحلة تاكسي لمسافة 1.5 كيلومتر فقط في العاصمة زغرب.

واكتشفت المرأة المبلغ المخصوم من حسابها بعد عودتها إلى بلادها، قبل أن تستعيد لاحقا جزءا منه، وفق ما أفادت صحيفة "يوتارني ليست" الكرواتية يوم الأربعاء.

ويخضع السائق الآن للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي، إذ يزعم أنه لم يصدر إيصالا للرحلة. وهناك تحذيرات من عمليات الاحتيال بسيارات الأجرة في كرواتيا منذ فترة طويلة.

واستقلت السائحة التاكسي في مايو الماضي من المحطة الرئيسية للقطارات في زغرب إلى وجهة قريبة وسط المدينة.

وأظهر العداد في السيارة 185 يورو، وعندما احتجت، عرض السائق تخفيضا ليصبح المبلغ 150 يورو، وهو ما وافقت على دفعه على مضض وتحت الضغط.

بعدها استدعى السائق زميلا يحمل جهاز دفع إلكتروني، لكن المبلغ المدفوع انتهى به الأمر أعلى بكثير.

وبعد عودتها إلى نيوزيلندا، اكتشفت السائحة عملية الاحتيال وأبلغت الشرطة عن السائق عبر السفارة الكرواتية.

وبعد أن نشرت الصحيفة تقريرها عن القضية، أعاد السائق 1.350 يورو، زاعما أن الأمر كان مجرد "خطأ غير مقصود".

