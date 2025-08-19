29 شخص فقط حول العالم يمكنهم شراء لامبورجيني فينومينو الجديدة.. صور

سانت أجاتا بولونييزي - (د ب أ):

أعلنت شركة لامبورجيني عن إطلاق سيارتها Fenomeno الجديدة، التي تعد أقوى موديلاتها الرياضية حتى الآن بقوة تصل إلى 1080 حصان.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Fenomeno ثنائية المقاعد الجديدة، التي تقوم على أساس أيقونتها Revuelto، تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين مكون من 12 أسطوانة V12 وبسعة 6.5 لتر وثلاثة محركات كهربائية. وتبلغ القوة الإجمالية لنظام الدفع الهجين 794 كيلووات/1080 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Fenomeno الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.4 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 350 كلم/س.

وأشارت لامبورجيني إلى أن سيارتها الكوبيه Fenomeno المصنوعة من الكربون تتوفر بإصدار محدود يقتصر على 29 نسخة، غير أنها لم تفصح بعد عن السعر.

