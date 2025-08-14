لامبورجيني تقدم بديل سياراتها هوراكان بـ17.3 مليون جنيه.. صور وتفاصيل

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة لامبورجيني عن إطلاق أيقونتها Temerario السوبر رياضية، والتي سترث عرش الموديل Huracán، نظير سعر يبدأ من 307 ألف و500 يورو (17 مليون و347 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

خطوط انسيابية

وتأتي السيارة Temerario الجديدة ثنائية المقاعد بطول 4.71 متر، وتتمتع بخطوط انسيابية ومنخفضة مثل صاعقة مدببة، وتسعى لسحب البساط من تحت أقدام السيارات السوبر رياضية الهجينة Plug-in مثل ماكلارين Artura أو فيراري 296 GTB.

وباعتبارها سيارة هجينة Plug-in فإنها تشتمل على بطارية بسعة 8ر3 كيلووات ساعة، تتيح لها إمكانية قطع مسافة 12 كلم بالطاقة الكهربائية في أفضل الأحوال، قبل أن يتم شحنها بواسطة القابس الكهربائي، وتصل قوة نظام الدفع الإجمالية إلى 676 كيلووات/920 حصان.

مقصورة قيادة محسنة

وبالتوازي مع مفهوم الدفع الجديد، تحسنت مقصورة القيادة أيضا، والتي تم تصميمها على غرار قمرة قيادة الطائرة؛ حيث يبرز زر التشغيل أسفل غطاء واقٍ، ولأول مرة تتوافر شاشة صغيرة للراكب الأمامي مع توفير مساحة واسعة للركبتين والرأس، وانتشار الفرش الجلدي نابا وأجزاء الكربون في مقصورة السيارة، علاوة على وجود مساحة كافية للخوذة.

وعادة ما يحتاج المرء إلى الخوذة في رحلته الأولى بالسيارة، كما يتم استعمالها على حلبة السباقات؛ حيث يمكن للسيارة Temerario أن تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 343 كلم/س، وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.7 ثانية.

تحكم أكثر ثقة

وتُظهر سيارة لامبورجيني بعض المواهب الأخرى، والتي تجعلها أفضل من الموديلات السابقة، وبفضل المحور الأمامي الكهربائي تتمتع السيارة بتحكم أكثر ثقة من أي وقت مضى، لكن مع توزيع عزم الدوران المتغير لا تزال هناك بعض الانحرافات الخلفية، ومع ذلك يسهل التحكم بها في كل الأوقات والعودة بها إلى المسار الصحيح فورا.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة Temerario الجديدة بمرونة ورشاقة أكبر من السيارة Huracán، وهو ما قد يجعل السيارة الشقيقة الأكبر Revuelto تبدو قديمة بعض الشيء، كما أنها أكبر وزنا؛ حيث يبلغ وزنها 1.7طن، ومع ذلك تنطلق بسرعة فائقة عبر المنعطفات الحادة، وتفرمل نفسها لفترة وجيزة، ثم تنطلق بأقصى سرعة إلى المنعطف التالي.

