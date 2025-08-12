كتب - محمود أمين:

تشهد مصر في هذه الأيام موجة حر شديد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوم الخميس المقبل حيث ستلامس في بعض المحافظات 49 درجة مئوية.

وفي هذه الأجواء الحارة يكون من الصعب التنقل بالسيارة دون الاعتماد على التكييف؛ يمكن من خلال التقرير الآتي التعرف على نصائح مهمة عند تشغيل مكيف السيارة للحصول على أفضل أداء:

-يجب عدم تشغيل مكيف هواء السيارة على أقصى درجة برودة ، وكذلك عدم توجيه الهواء البارد إلى الجسم مباشرة، وذلك لتجنب الإصابة بمتاعب صحية.

-درجة الحرارة المثالية لمكيف هواء السيارة تتراوح بين 21 و 23 درجة مئوية، الفرق بين درجة حرارة مكيف الهواء ودرجة الحرارة الخارجية ينبغي ألا يزيد عن 6 إلى 10 درجات، وذلك لتجنب حدوث مشاكل بالدورة الدموية عند النزول من السيارة.

-يجب حماية المقصورة من أشعة الشمس، وذلك بصف السيارة للانتظار في الظل قدر الإمكان أو حماية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس.

-مكيف الهواء بالسيارة يفقد ما يقرب من 8 إلى 15٪ من مادة التبريد في العام؛ لذا يلزم إجراء أعمال الصيانة له كل عامين.

