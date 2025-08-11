القاهرة - (مصراوي):

يشهد سوق السيارات المصري خلال العام الجاري تنوعًا في الطرازات المقدمة من وكلاء العلامات التجارية، سواء على صعيد الشكل وسعة المقصورات والتجهيزات، أو نظم التشغيل والتكنولوجيات المتطورة.

وتعد السيارة شيري تيجو 9 الهجينة التي تعمل بنظام المدى الممتد PHEV المتطور، واحدة من أحدث السيارات التي انضمت إلى السوق المصري في 2025، ويقدمها الوكيل المحلي بفئة تجهيزات واحدة.

على الجانب الآخر تقدم نيسان إيجيبت السيارة نيسان X-Trail الهجينة التي تنتمي أيضًا إلى سيارات المدى الممتد، والتي وتعمل بتقنية e-Power المطورة من الشركة اليابانية.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أبرز مميزات كلا السيارتين والفوارق بينهما:

نظام التشغيل

تعتمد نيسان X-Trail على تكنولوجيا الدفع الجديدة من نيسان بمفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

تستطيع سيارة نيسان بفضل تكنولوجيا e-Power أن تقطع مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر بخزان وقود واحد والذي تبلغ سعته 55 لترًا.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا.

في المقابل تتوفر شيري تيجو 9 بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مدعوم ببطارية ليثيوم تبلغ سعتها 19.43 كيلوواط ساعة. وتنتج المنظومة الهجينة قدرة تصل إلى 210 كيلوواط، أي ما يعادل 282 حصانًا، بعزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر.

تستطيع سيارة شيري أن تقطع مسافة تصل إلى 1300 كم قبل الحاجة للتزود بالوقود، وذلك بفضل محركها الهجين القابل للشحن الخارجي (PHEV)، وسعة خزان الوقود 70 لترًا.

أبعاد ومساحة المقصورة

تأتي نيسان X-Trail بطول 4680 ملم، وعرض 1840 ملم، الارتفاع 1725 ملم، وقاعدة العجلات 2705 ملم؛ ويتيح الوكيل المحلي للعلامة اليابانية السيارة بسعتين الأولى 5 مقاعد والثانية 7 مقاعد.

أما شيري تيجو 9 تتوفر بالنسخة سباعية المقاعد ويبلغ طولها 4810 مم، وعرضها 1925 مم، وارتفاعها 1741 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2800 مم. وتتراوح سعة صندوق الأمتعة ما بين 143 و448 لترًا وفق معيار VDA.

كماليات وأنظمة أمان

تأتي X-Trail بوسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام التحكم الديناميكي بالسيارة (VDC)، ونظام التحكم بالتشبث (TCS)، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التنبيه عند امتلاء الهواء في الإطارات، ونظام مساعدة صعود المنحدرات.

سيارة نيسان مزودة أيضًا بمستشعرات ركن خلفية، ونظام تحكم في ثبات السرعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر أنظمة مساعدة السائق مثل نظام التحذير من مغادرة المسار، ونظام التحذير من النقطة العمياء، ونظام التنبيه من حركة المرور الخلفية، والتحكم الذكي في السرعة.

وتقدم مقصورة نيسان بشاشة لمسية مقاس 9 بوصات تدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي من bose بـ10 مكبرات صوت، نظام ملاحة متطور مع خرائط ثلاثية الأبعاد.

على الجانب الآخر تأتي تيجو 9 بمجموعة من تجهيزات الأمان تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام منع انغلاق الفرامل، وتوزيع قوة الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني. تم تزويدها بأنظمة خاصة للثبات على المنحدرات والمرتفعات.

كما تتوفر تيجو 9 بفرامل يد إلكترونية بوظيفة التثبيت، ومراقبة ضغط الإطارات، وكاميرات محيطية، ومرايا داخلية بتقنية التعتيم الذاتي، وأنظمة للإنذار من التصادم الأمامي، ومساعدة الطوارئ، ومتابعة المسار، والمراقبة الخلفية، والتحكم التلقائي في الإضاءة.

من حيث التصميم الخارجي، جاءت تيجو 9 بجنوط قياس 20 بوصة، ومرايا كهربائية الطي ومدفأة، ومقابض أبواب مدمجة، ومصابيح أمامية وخلفية من نوع LED، إلى جانب إضاءة نهارية وفتحة سقف بانورامية.

الأسعار والفئات

تقدم نيسان X-trail موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليونين و50 ألف جنيه للفئة خماسية المقاعد، ومليونين و130 ألف جنيه للفئة الأولى 7 راكب، ومليونين و350 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا رباعية الدفع.

أما شيري تيجو 9 موديل 2026 سباعية المقاعد تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و999 ألف جنيه.

مدة الضمان

تقدم نيسان السيارة بضمان شامل 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمده خمس سنوات أو 100 ألف كم أيهما اقرب.

أما جي بي أوتو وكيل شيري في مصر يقدم تيجو 9 بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم، وضمان إضافي على البطارية لمدة 8 سنوات أو 150 ألف كم.