كتب - محمود أمين:

أكد المهندس رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، أن تراجع أسعار السيارات الذي يشهده السوق في الفترة الأخيرة ليس ظاهرة استثنائية، بل أمر طبيعي يحدث بجميع أسواق العالم تبعًا لدورات العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية.

وقال مسروجة في تصريح لـ"مصراوي" إن التخفيضات التي يشهدها سوق السيارات لا تعكس بالضرورة حالة من الركود أو مشكلات في التسويق والتسعير، بل تعبر عن ديناميكية طبيعية تشهدها الأسواق حول العالم، حيث تتأثر الأسعار بعوامل مختلفة مثل حركة الإنتاج، تكلفة الشحن، والتطورات في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن تغير أسعار السيارات في مصر ارتفاعًا وهبوطًا يخضع إلى عدة عوامل، من بينها سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إضافة إلى حدة المنافسة بين الشركات وجودة استراتيجيات التسعير التي يطبقها الوكلاء والموزعون مؤخرًا.

وأردف أن المرحلة الحالية تشهد تنافسًا قويًا في السوق المحلي، ما يدفع وكلاء العديد من العلامات التجارية إلى تقديم سياراتهم بأسعار تنافسية وخيارات متنوعة للعملاء بهدف الإبقاء على حصصهم السوقية.

ولفت إلى أن تحرك أسعار السيارات الجديدة ينعكس مباشرة على سوق المستعمل، حيث يؤدي تراجع أسعار السيارات الجديدة إلى إعادة تقييم أسعار السيارات المستعملة وإعادة ضبط حركة البيع والشراء في هذا القطاع الحيوي.

وعن تضرر من يشتري سيارة وبعدها بفترة وجيزة يقرر الوكيل تخفيض سعرها، قال إن ذلك أمر طبيعي ولا يحق للمستهلك أن يشتكي لأن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية.

واستكمل رئيس لجنة السيارات بحماية المستهلك أنه لا يوجد التزام قانوني على البائع بإعادة فرق السعر بعد إتمام عملية البيع، ذلك طالما أن الصفقة تمت بشكل قانوني ووفق السعر السائد عند الشراء.

ونصح مسروجة المستهلكين الذين اشتروا سيارات قبل بدء موجة الانخفاضات بتقبل الواقع وعدم الشعور بالندم أو الشكوى، إذ أن تغير الأسعار أمر لا يمكن التنبؤ به بدقة، وأن القرارات الشرائية تتم وفقًا للمعطيات المتاحة وقت الشراء.

