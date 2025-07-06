القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة نيسان إيجيبت الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة نيسان سنترا السيدان العائلية موديل 2026 بقيمة 111 ألف جنيه.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية فقد تراجعت أسعار نيسان سنترا إلى 888 ألف جنيه بعد أن كان سعرها 999 ألف جنيه.

ومع تراجع أسعارها أصبحت نيسان سنترا في مواجهة مباشرة مع عدد من سيارات قطاع السيدان وفي مقدمتها جيلي إمجراند 2025، إذ لا يفرق بين كلا السيارتين سوى 9 آلاف جنيه.

فيما يلي مقارنة بين مواصفات كلا السيارتين:

أبعاد جيلي إمجراند ونيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا المجمعة بمصانع الشركة في مصر بطول 4.61 متر وقاعدة عجلات 2.70 متر مع عرض 1.76 متر وارتفاع 1.49 متر.

بينما يبلغ طول جيلي إمجراند الصينية 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

أداء محرك جيلي إمجراند ونيسان سنترا

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

أما نيسان سنترا فتأتي بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

تجهيزات السلامة والأمان في جيلي إمجراند ونيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا بأنظمة أمان تشمل ABS وEBD ودعم الفرامل BA ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

في المقابل جهزت جيلي إمجراند بمجموعة من مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق، و6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانزلاق (TCS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS).

يتوفر في سيارة جيلي أيضًا نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وتشغيل المحرك بضغطة زر، وبريك إلكتروني (EPB)، ونظام توقف مؤقت (Auto Hold).

الكماليات والتجهيزات بجيلي إمجراند

تقدم جيلي إمجراند بنظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي، كما تشمل كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

نيسان سنترا تقدم بنظام تحكم يدي في التكييف وفتحات تهوية خلفية ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم تشغيل الاسطوانات مع منفذ AUX ومصابيح LED خلفية وجنوط حديدية قياس 16 بوصة، وإضاءة نهارية LED وتكييف ثنئي المناطق وبلوتوث ومفتاح ذكي وتطعيمات من الكروم للعدادات وجنوط رياضية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية.

الأسعار الرسمية

جيلي إمجراند موديل 2025 تباع بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 879 ألف جنيه للفئة Comfort، و999 ألف جنيه للفئة Luxury الأعلى تجهيزًا.

بينما تباع نيسان سنترا موديل 2026 خلال الشهر الجاري بفئة تجهيزات واحدة Baseline بسعر رسمي 888 ألف جنيه.

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