بعد تخفيض نيسان سنترا 111 ألف جنيه.. هل باتت هذه السيارات في خطر؟

القاهرة - (مصراوي):

أقرت شركة نيسان إيجيبت الوكيل المحلي الحصري للعلامة بمصر، قبل أيام، تخفيضًا بأسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2026 بقيمة 111 ألف جنيه خلال شهر يوليو الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الشركة، تراجعت أسعار نيسان سنترا الرسمية والتي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات إلى 888 ألف جنيه بعد أن كانت تباع في يونيو الماضي بـ999 ألف جنيه.

تعتمد نيسان سنترا المجمعة في مصر على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

ومع تخفيض أكثر من 100 ألف جنيه من سعر نيسان سنترا، يرى مراقبون أن هذه الخطوة ستضع مزيدًا من الضغوط على منافسيها في نفس الشريحة السعرية بالسوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي سنترا 2026 بمصر:

إم جي 5

تتوفر السيارة إم جي 5 سيدان العائلية خلال الشهر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات موديل 2026 وتباع بسعر رسمي 950 ألف جنيه.

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

هيونداى أكسنت RB

تتوفر هيونداي أكسنت RB موديل 2026 بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى، و829 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ875 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة من السيارة الجديدة تباع بسعر رسمي 895 ألف جنيه، فيما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا تم تسعيرها بـ930 ألف جنيه.

تنتمي هيونداى أكسنت RB إلى السيارات السيدان العائلية وتعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

بايك u5 plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 879 ألف جنيه للفئة الأولى، و999 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

هيونداي إلنترا AD

تتوفر هيونداي إلنترا AD سيدان العائلية المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 995 ألف جنيه للفئة القياسية، ومليون و80 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و185 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تأتي سيارة هيونداي الجديدة بهيكل طوله 4.620 مم، وعرض 1.800 مم، وارتفاع كلي 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.