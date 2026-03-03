إعلان

سحب 800 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب : علاء عمران

01:44 م 03/03/2026

الملصق الالكترونى - صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من سحب 800 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

تفاصيل سحب رخص القيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

