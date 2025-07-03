نيويورك - (أ ب):

تراجعت مبيعات سيارات تسلا الكهربائية بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسط استمرار حملات المقاطعة بسبب مواقف إيلون ماسك السياسية، والتي تبعد المشترين المحتملين عن الشركة.

وأظهرت الأرقام، التي أعلنتها تسلا الأربعاء، انخفاضًا بنسبة 13% في المبيعات العالمية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة إلى أن الضرر الذي لحق بصورة الشركة نتيجة تأييد ماسك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وساسة اليمين المتطرف في أوروبا، أعمق وأوسع وأطول أمدا مما كان يتوقعه بعض المستثمرين.

وتراجعت المبيعات إلى 384 ألفا و122 وحدة في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ443 ألفا و956 وحدة خلال الأشهر الثلاثة نفسها من العام الماضي.

وخلال هذه الفترة، أعلن ماسك رسميا خروجه من إدارة ترامب كمستشار لتقليص الإنفاق، ما رفع التوقعات بانتعاش المبيعات.

وكان ماسك قد صرح مؤخرا بأن الشركة تمر بـ"انتعاش كبير" في المبيعات، إلا أن الأرقام الأخيرة تناقض هذا التصريح.