أوروبا تضع تسعيرة للسيارات الكهربائية الجديدة القادمة من الصين

كتب : مصراوي

12:17 م 13/01/2026

السيارات الكهربائية - تعبيرية

بروكسل / بكين (د ب أ):

نشرت المفوضية الأوروبية، الاثنين، قواعد تخص السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، حيث تقدم سبلا لتجنب الرسوم التعويضية التي تم إقرارها عام 2024 في نزاع طويل الأمد بسبب الدعم الصيني.

وفقا للقواعد، فإنه يمكن للشركات تقديم عروض التزام برفع أسعار السيارات التي تعمل بالبطاريات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وسوف يتم تقييم كل عرض بصورة منفردة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وقالت المفوضية إن هذه المقترحات تتضمن" الحد الأدنى لسعر التوريد وقنوات المبيعات والتعويض المتبادل والاستثمارات المستقبلية في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنها تهدف لعلاج تشوهات السوق الناجمة عن الدعم الصيني لشركات تصنيع السيارات الصينية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في عام 2024 رسوم إغراق على السيارات الصينية لحماية صناعة السيارات في الدول الأعضاء، وذلك بعد أن خلص تحقيق أجرته المفوضية إلى أنه بفضل الدعم الحكومي الكبير، يمكن بيع السيارات المصنعة في الصين في الاتحاد الأوروبي بسعر يقل بنحو 20% عن السيارات المنتجة أوروبيا.

وتتراوح الرسوم الإضافية بين 7.8% و35.3% حسب الشركة المصنعة. كما تتأثر الشركات الأجنبية العاملة في الصين، بما في ذلك تسلا الأمريكية وبي إم دبليو ومرسيدس بنز الألمانيتين.

وردا على ذلك، فرضت الصين رسوما إضافية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المشروبات الكحولية ولحم الخنزير ومنتجات الألبان.

ورحبت وزارة التجارة الصينية بهذه التوجيهات، مشيرة إلى أن التقدم الذي تحقق نحو تسوية الخلاف بشأن السيارات الكهربائية يظهر قدرة الطرفين واستعدادهما لحل الخلافات في إطار منظمة التجارة العالمية.

وقبل نشر هذه التوجيهات، تلقت المفوضية "عرضا واحدا من إحدى الشركات بشأن نموذج معين لالتزام سعري"، وهو قيد التقييم حاليا، بحسب متحدث باسم المفوضية.

