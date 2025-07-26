صراع مثير على صدارة ترتيب فئة السائقين في سباق فورمولا-1 البلجيكي

سبا-فرانكورشان (د ب أ)

تتجه أنظار عشاق سباقات سيارات فورمولا-1 إلى حلبة سبا فرانكورشان، غدا الأحد، حيث يقام سباق جائزة بلجيكا الكبرى في ظل منافسة مشتعلة على صدارة ترتيب فئة السائقين.

وتعد حلبة سبا فرانكورشان الأسطورية، واحدة من أكثر الحلبات شهرة وتحديا في تاريخ سباقات بطولة العالم، حيث تشتهر بمنعطفاتها السريعة، والطقس المتقلب الذي قد يلعب دورا حاسما في نتيجة السباق.

وبينما كان الهولندي ماكس فيرستابن الاسم الأبرز في المواسم الأخيرة، فإن الواقع هذا العام مختلف تماما. خاصة وأن الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، يتصدر البطولة برصيد 234 نقطة، متقدما على زميله البريطاني لاندو نوريس بفارق ثماني نقاط فقط، بينما يحتل فيرستابن المركز الثالث بـ165 نقطة، بفارق كبير نسبيا عن القمة.

ورغم أن فيرستابن يحظى بدعم جماهيري كبير في بلجيكا، خاصة أن والده بلجيكي الأصل، إلا أن الضغط سيكون على فريقه ريد بول للرد على الأداء القوي لمكلارين هذا الموسم.

ودخل فريق ريد بول السباق بدون مديره السابق كريستيان هورنر، لأول مرة منذ 20عاما، والذي أقيل بشكل فوري مطلع هذا الشهر وسط موسم صعب لفريق ريد بول. وحل محل هورنر، مدير فريق راسينج بولز لوران ميكيس.

ويواجه ميكيس تحديا كبيرا لتقليل الفجوة مع ماكلارين وفيراري ومرسيدس في ترتيب الفرق، حيث يحتل ريد بول المركز الخامس حاليا بفارق 288 نقطة خلف المتصدر ماكلارين.

وقال ميكيس: "هناك رغبة واحدة فقط في ريد بول وهي تمتد من مجلس الإدارة إلى أي شخص في فريق فورمولا-1، إنهم هنا من أجل القتال حتى تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب".

وسيكون بياستري هو المرشح الأبرز للفوز بهذا السباق بعدما حصد مركز الانطلاق الأول لسباق السرعة، كما أن أداءه هذا الموسم يثبت أنه ليس مجرد مشروع نجم بل أصبح من أبرز المنافسين الحقيقيين على اللقب.

ولكن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل رغبة نوريس للفوز بالسباق وتحقيق أول فوز له في بلجيكا، في ظل رغبته الأكيدة في الفوز بلقب بطولة العالم.

ورغم التراجع يظل فيرستابن من بين المرشحين للفوز بالسباق ولا يمكن استبعاده من حسابات الفوز، خصوصا إذا تغيرت الظروف الجوية.

وسيكون سائق فريق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو، من بين المرشحين للفوز بلقب هذا السباق لاسيما وأنه يتألق بشكل نسبي مع الفريق وقد يستفيد من أية أخطاء من منافسيه.