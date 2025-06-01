طوكيو - (د ب أ):

صرح رئيس شركة "بي واي دي" BYD للسيارات في اليابان، أتسوكي توفوكوجي، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأن الشركة تعتزم طرح سيارة كهربائية صغيرة منخفضة التكلفة في اليابان العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن بيع الطرز الأصغر حجما، التي تعرف شعبيا باسم سيارات "كي"، قد يشكل فرصة جيدة لشركة "بي واي دي" لكسب حصة في سوق السيارات الكهربائية الصغيرة في اليابان، الذي تقدر قيمته بـ 18 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الصحيفة أن الطراز المخطط له هو من بين أوائل طرز "بي واي دي" التي تم تصميمها للسوق الخارجية دون أن يباع أولا في الصين.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل مثل مدى القيادة والسعر والمظهر، على الرغم من أن الطراز الجديد سيكون أرخص من سيارة "بي واي دي" من طراز "دولفين إي في"، التي تباع بسعر 2.9 مليون ين (990 ألف جنيه مصري) تقريبًا، وفقا للتقرير.

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