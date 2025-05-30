كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة موجة من تراجع الأسعار على صعيد السيارات الجديدة، ما ساهم في دفع تحريك الأسعار في سوق المستعمل

ومع التراجع الأخيرة بأسعار السيارات المستعملة يبحث العديد من المشترين عن سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، ويكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو.

تعد جيلي كولراي واحدة من الطرازات التي تم تجميعها محليا العام الجاري، وانخفض سعر نسختها المجمعة بمصر أكثر من 200 ألف جنيه مقارنة بالنسخة المستوردة ومن ثم تراجعت أسعارها بصورة ملحوظة في سوق المستعمل.

تباع جيلي كولراي 2022 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 820 ألف جنيه بعدما تجاوزت أسعارها خلال الشهور الماضية 990 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

ويرصد التقرير التالي مواصفات جيلي كولراي التفصيلية بالسوق المصري:

الأبعاد

تقدم كولراي بطول 4.33 متر من ضمنه 2.60 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 وارتفاع 1.60 متر.

المحرك

انطلقت كولراي بقوة 175 حصان وعزم 255 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة ولدهم محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي مع تربو واتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثوان حسب الأرقام الرسمية.

الأمان

جهزت كولراي قياسياً بأنظمة أمان تتضمن ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ووسائد هوائية أمامية وكاميرا خلفية.

بينما زادت الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وستائرية وحساسات ركن أمامية بجانب كاميرات محيطية 360 درجة ودعم للنقطة العمياء.

التجهيزات

شملت تجهيزات الفئة الأولى مقاعد قماشية وتكييف أوتوماتيكي وإضاءة أمامية هالوجينية بينما اعتمدت على جنوط قياس 17 بوصة.

بينما حصلت الفئة الثانية على جنوط قياس 18 بوصة وطلاء خارجي ثنائي اللون وأغطية للمرايا الجانبية بمظهر الكربون فايبر وإضاءة أمامية LED بحساسات.

أما من الداخل فظهرت شاشة للعدادات الرقمية قياسها 7 بوصة وبدالات خلف عجلة القيادة لتغيير السرعات مع مقاعد رياضية ذات تحكم كهربائي من ناحية السائق وكسوة جلدية لعجلة القيادة بالإضافة لسقف بانورامي كما تتوفر السيارة بدخول دون مفتاح وخاصية الركن الذاتي.

اقرأ أيضًا..

"ألباين" الفرنسية تطلق سيارتها A390 الكهربائية.. بقوة 470 حصان

نوريس: الجميع يمكنهم الفوز بفورمولا-1 هذا الموسم

أرخص سيارة جديدة تقدمها جيتور في مصر