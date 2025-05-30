"ألباين" الفرنسية تطلق سيارتها A390 الكهربائية.. بقوة 470 حصان

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "ألباين" (Alpine) عن إطلاق سيارتها A390 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV الكوبيه.

وأوضحت ألباين التابعة لشركة رينو الفرنسية أن سيارتها A390 الجديدة تأتي بطول 62ر4 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 532 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة A390 الجديدة على سواعد محركين كهربائيين بقوة 295 كيلووات/400 حصان أو بقوة 345 كيلووات/470 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرياضية بسرعة قصوى تصل إلى 220 كلم/س.

وتتضافر جهود المحركين الكهربائيين مع بطارية سعة 89 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 555 كلم.