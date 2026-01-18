أكثر من 100 ألف جنيه تراجعًا بأسعار GAC GS4 MAX خلال يناير 2026

تخفيضات كبيرة على أيولوس هيوج في مصر تناهز 300 ألف جنيه

أقرت شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC التجارية في مصر، تخفيض بأسعار السيارة (GS4 MAX) الجديدة بقيمة 101 ألف جنيه خلال شهر يناير 2026 الجاري.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبحت GAC GS4 MAX الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تباع بسعر رسمي 1,249,000 جنيه بدلًا من 1,350,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات GS4 MAX الجديدة بمصر:

تقدم السيارة GS4 MAX في السوق المصري بفئة تجهيزات واحدة بمحرك تربو رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 194 حصان مع أقصى للدروان 270 نيوتن/ متر.

تأتي السيارة جي إيه سي GS4 Max فئة البريميوم بهيكل خارجي يبلغ طوله الكلي 4.685 مم وعرضه 1.901 مم و1690 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2750 مم؛ وشبكة تهوية "Matrix Front Grille" الكبيرة.

تضم GS4 Max باقة كبيرة من تجهيزات الأمان أبرزها 8 وسائد هوائية وستائر هوائية، ونظام ADiGO PILOT الذي يقدم 8 وظائف متقدمة للقيادة الذكية من المستوى الثاني L2.

وتمتلك السيارة أيضًا نظام فرامل تلقئي للطوارئ مع التعرف على المشاة، التحذير من الاصطدام الأمامي، التحكّم الذكي في السرعة، مساعد القيادة المتكامل، مساعد الحفاظ على المسار، التحذير من مغادرة الحارة، التعرف على إشارات المرور، ونظام التحكّم الذكي في الإضاءة العالية والمنخفضة.

داخليًا GS4 Max بتجهيزات داخلية كثيرة منها شاشة البانورامية الكبيرة مقاس 14.6 بوصة في منتصف لوحة القيادة لتكون مركزا للتحكم بجميع وظائف السيارة، مع دعم الأوامر الصوتية الذكية والتفاعل المتعدّد الوسائط؟

وتشمل المقصورة أيضًا على فتحة سقف بانورامية مع ستارة كهربائية، ومقاعد من الجلد الفاخر، بالإضافة إلى مقعد سائق بتحكم كهربائي في 6 وضعيات، مع خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية في كل من الظهر والقاعدة، بينما يمكن طيّ المقاعد الخلفية بالكامل لتوفير مساحة تخزين مرنة.