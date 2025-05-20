قبل تقديمها بساعات.. أبرز 8 معلومات عن جيتور X70 بلس المحلية

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور الصينية في مصر، إلى الاحتفال بطرح النسخة المجمعة محليًا من جيتور X70 Plus، الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال ساعات.

وقبل أن يعلن الوكيل المحلي عن التفاصيل الفنية والمواصفات الكاملة للسيارة، بالإضافة إلى الأسعار الرسمية نستعرض أبرز 8 معلومات عن سيارة جيتور الجديدة:

إطلاق النسخة المحلية بعد نجاح النسخة المستوردة

من المتوقع أن تأتي جيتور X70 Plus في نسختها المجمعة محليًا في السوق المصري، والتي ستكون متاحة في فئات متعددة من التجهيزات، ما يتيح للمستهلكين مزيدًا من الخيارات. كما يتوقع أن تقل أسعارها مقارنة بالنسخة المستوردة، التي تُعرض حاليًا بسعر رسمي يبلغ مليون و479 ألف جنيه.

محرك قوي وأداء متميز

تتميز جيتور X70 بلس المستوردة بمحرك سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 156 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر. كما تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي DCT سداسي النقلات.

الأبعاد والمساحة الداخلية

تتمتع جيتور X70 بلس بأبعاد متميزة تعكس طابعها الرياضي والفخم، حيث يأتي طولها 4.749 متر، وعرضها 1.900 متر، وارتفاعها 1.720 متر، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.720 متر.

أنظمة أمان متطورة

تضم جيتور X70 بلس مجموعة من أنظمة الأمان المتقدمة، مثل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وسائد جانبية. كما تشمل السيارة نظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل ABS وEBD، ومساعد فرامل، ونظام مانع الانزلاق (TCS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC.

تقنيات متطورة لراحة السائق والركاب

جيتور X70 بلس مجهزة بشاشة لمسية داخلية تقدم تجربة ترفيهية متميزة، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء، وفتحة سقف بانورامية.

أنظمة مساعدة ذكية

تتمتع السيارة بعدد من الأنظمة الذكية مثل نظام تحذير مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وفرامل الطوارئ، بالإضافة إلى نظام التحكم في هبوط المنحدرات.

مواصفات متكاملة في فئة واحدة

نسخة جيتور X70 بلس المستوردة، التي تتوافر حاليًا في مصر، تأتي بفئة واحدة تحتوي على مجموعة متكاملة من المواصفات، بما في ذلك حساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومرايا كهربائية جانبية، ومثبت سرعة.

نظام التحكم في الثبات

تتمتع السيارة بنظام السيطرة على الثبات، الذي يعمل على تعزيز أداء السيارة في المنعطفات الحادة وفي مختلف ظروف الطرق. كما يتوفر بها نظام التثبيت التلقائي الذي يعمل فور الضغط على الفرامل لإيقاف السيارة.

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