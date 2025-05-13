بدءًا من اليوم.. تخفيض أسعار سيارات سيات في مصر حتى 126 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سيات التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الإسبانية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.

وكشفت قائمة الأسعار الجديدة التي يتم العمل بموجبها بدءًا من 13 مايو، عن تراجع أسعار جميع السيارات بنسب متفاوتة تتراوح بين 31.000 جنيه وحتى 126.000 جنيه.

ونستعرض فيما يلي أسعار سيارات سيات الجديدة في مصر:

سيات إبيزا

تراجعت أسعار سيات إبيزا "هاتشباك" موديل 2025 بقيم تتراوح بين 31.000 و51.000 جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و69 ألف جنيه بدلًا من مليون و120 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية أصبح سعرها الجديد مليون و269 ألف جنيه مقابل مليون و320 ألف جنيه سابقًا، فيما الفئة الأعلى تجهيزًا مليون و339 ألف جنيه بعد أن كان سعرها مليون و370 ألف جنيه.

سيات أرونا

انخفضت أسعار سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بقيمة 51.000 جنيه وأصبح سعرها الجديد مليون و319 ألف جنيه بدلًا من مليون و370 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا المنضمة حديثًا مليون و349 ألف جنيه.

سيات ليون

تقدم سيات ليون الهاتشباك موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و499 ألف جنيه بدلًا من مليون و625 ألف جنيه.

سيات أتيكا

تراجعت أسعار سيات أتيكا 2025 الجديدة بفئتيها بقيمة 50 ألف جنيه، وبات سعرها الجديدة تبدأ من مليون و749 ألف جنيه والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و949 ألف جنيه.

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