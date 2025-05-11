"نحن لسنا بريطانيا".. رئيس وزراء اليابان يطالب مجددًا برفع الجمارك الأمريكية عن السيارات

طوكيو - (د ب أ):

جدد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الأحد، مطالبة بلاده للولايات المتحدة بسحب رسومها الجمركية على السيارات، بعد أن اتفقت واشنطن ولندن على إنشاء حصة منخفضة التعريفات الجمركية على صادرات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة.

وقال إيشيبا عبر التلفزيون: "إنه نموذج يُحتذى به"، في إشارة إلى الاتفاقية الأمريكية البريطانية. لكنه أضاف أن وضع اليابان التجاري والاستثماري يختلف عن وضع بريطانيا، حسب وكالة جي جي برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف إيشيبا أن إنشاء حصة تعريفية منخفضة هو "اتجاه واحد"، لكن صادرات السيارات البريطانية السنوية إلى الولايات المتحدة محدودة بنحو 100 ألف وحدة.

وتابع قائلا إن اليابان ستواصل المطالبة بإزالة الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات بالكامل.

وأضاف إيشيبا أن صناعة السيارات اليابانية تستثمر في الولايات المتحدة وتوفر فرص عمل هناك.

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