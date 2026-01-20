فولكس فاجن تعلن بيع 9 ملايين سيارة في عام 2025.. والكهربائية تتفوق

فولفسبورج - (د ب أ):

حققت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات العام الماضي مبيعات عالمية تقارب تسعة ملايين سيارة، محافظة بذلك على مستواها مقارنة بعام 2024.

وأعلنت المجموعة اليوم الثلاثاء في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية أنها سلّمت 98ر8 مليون سيارة للعملاء، بانخفاض طفيف قدره 0.5% عن العام السابق.

ووفقا للبيانات، سجلت المجموعة زيادات في أوروبا وأمريكا الجنوبية مقابل تراجع في الصين وأمريكا الشمالية.

وفي أوروبا ارتفعت التسليمات بنسبة 4.5% إلى 3.94 مليون سيارة. وسجلت المجموعة نموا قويا في مجال السيارات الكهربائية البحتة، حيث ارتفعت التسليمات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 32% لتصل إلى 983 ألفا و100 سيارة، وفي أوروبا بنحو 66%.

وارتفع كذلك حجم الطلبات بشكل ملحوظ. ففي أوروبا تلقت المجموعة طلبات على السيارات الكهربائية البحتة بنسبة تزيد عن حوالي 55% مما كانت عليه في عام 2024. كما ارتفع حجم الطلبات المتراكمة على السيارات الكهربائية بنسبة 21% ليتجاوز 200 ألف سيارة.

وأصبحت حصة السيارات الكهربائية البحتة نحو 22% من إجمالي الطلبات. وعلى مستوى جميع أنواع المحركات، زادت طلبات المجموعة في أوروبا بنحو 13%.

وقال رئيس المجموعة، أوليفر بلومه، إن التطور العام كان متماسكا في بيئة سوق صعبة، وأضاف: "مع نحو تسعة ملايين سيارة مُسلَّمة، تظل مبيعاتنا مستقرة"، مشيرا إلى أن الطرازات الجديدة لقيت استحسانا جيدا، وأن الحملة الإنتاجية ستتواصل في 2026