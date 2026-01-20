إعلان

فولكس فاجن تعلن بيع 9 ملايين سيارة في عام 2025.. والكهربائية تتفوق

كتب : مصراوي

01:55 م 20/01/2026 تعديل في 01:58 م

مصنع فولكس فاجن الزجاجي في ديرسدن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فولفسبورج - (د ب أ):

حققت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات العام الماضي مبيعات عالمية تقارب تسعة ملايين سيارة، محافظة بذلك على مستواها مقارنة بعام 2024.

وأعلنت المجموعة اليوم الثلاثاء في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية أنها سلّمت 98ر8 مليون سيارة للعملاء، بانخفاض طفيف قدره 0.5% عن العام السابق.

ووفقا للبيانات، سجلت المجموعة زيادات في أوروبا وأمريكا الجنوبية مقابل تراجع في الصين وأمريكا الشمالية.

وفي أوروبا ارتفعت التسليمات بنسبة 4.5% إلى 3.94 مليون سيارة. وسجلت المجموعة نموا قويا في مجال السيارات الكهربائية البحتة، حيث ارتفعت التسليمات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 32% لتصل إلى 983 ألفا و100 سيارة، وفي أوروبا بنحو 66%.

وارتفع كذلك حجم الطلبات بشكل ملحوظ. ففي أوروبا تلقت المجموعة طلبات على السيارات الكهربائية البحتة بنسبة تزيد عن حوالي 55% مما كانت عليه في عام 2024. كما ارتفع حجم الطلبات المتراكمة على السيارات الكهربائية بنسبة 21% ليتجاوز 200 ألف سيارة.

وأصبحت حصة السيارات الكهربائية البحتة نحو 22% من إجمالي الطلبات. وعلى مستوى جميع أنواع المحركات، زادت طلبات المجموعة في أوروبا بنحو 13%.

وقال رئيس المجموعة، أوليفر بلومه، إن التطور العام كان متماسكا في بيئة سوق صعبة، وأضاف: "مع نحو تسعة ملايين سيارة مُسلَّمة، تظل مبيعاتنا مستقرة"، مشيرا إلى أن الطرازات الجديدة لقيت استحسانا جيدا، وأن الحملة الإنتاجية ستتواصل في 2026

فولكس فاجن السيارات الكهربائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أحداث الانسحاب..عقوبة قاسية تنتظر 11 لاعبًا في السنغال بكأس العالم
رياضة عربية وعالمية

بعد أحداث الانسحاب..عقوبة قاسية تنتظر 11 لاعبًا في السنغال بكأس العالم
"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا
أخبار المحافظات

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
اقتصاد

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
أخبار مصر

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
زووم

والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع