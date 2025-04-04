لاندو نوريس يوضح سبب تفوق ماكلارين في أول سباقين في فورمولا-1

سوزوكا - (د ب أ):

يرى السائق البريطاني لاندو نوريس، أن فريقه ماكلارين لديه أفضل تشكيلة سائقين في الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، من بين كل الفرق المشاركة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فريق ماكلارين فاز بأول سباقين من الموسم حيث توج نوريس بجائزة أستراليا، فيما تصدر أوسكار بياستري سباق الصين.

وقال نوريس قبل سباق الجائزة الكبرى الياباني الاسبوع المقبل : "لسنا متقدمين بفارق كبير، لكنني أعتقد أننا الفريق الوحيد الذي لديه سائقين جيدين في نفس الوقت".

وأضاف: "هناك فارق كبير كما تعلم إذا كان هناك سائق بيننا يؤدي بشكل اسوأ كثيرا من الأخر أو أن الآخر ليس قويا بشكل كاف".

وتابع نوريس : "أعتقد أن حقيقة وجود سائقين جيدين لدينا تصنع فارقا كبيرا".

وأوضح: "في بعض الحالات لا أعتقد أننا كنا نملك السيارة الأفضل أو الأسرع، لكن الحقيقة أننا ندعم بعضنا كسائقين وهذا يشكل فارقا كبيرا أكثر مما يتوقعه الناس".