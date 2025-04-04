فولكس فاجن تعلن عن استثمار 580 مليون دولار في الأرجنتين

بوينس آيريس - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية عن استثمار 580 مليون دولار أمريكي (523 مليون يورو) في الأرجنتين.

وحسبما أعلنت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، فإن من المنتظر ابتداءً من عام 2027، أن يتم تصنيع طراز جديد من السيارة البيك آب "أماروك" في مصنع باتشيكو بالقرب من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خصيصًا لأسواق أمريكا الجنوبية.

وقال توماس شيفر، رئيس العلامة التجارية فولكس فاجن:" من خلال هذا الاستثمار، نعزز موقعنا في منطقة استراتيجية مهمة لعلامة فولكس فاجن."

ويُعْتَبَر الطراز الجديد الذي تعتزم فولكس فاجن طرحه في أمريكا اللاتينية بشكل حصري، تطويرًا للطراز الأول من أماروك الذي يتم تصنيعه في باتشيكو منذ 15 عامًا. أما في أوروبا، فقد تم إيقاف الجيل الأول من أماروك في عام 2020، وتم تطوير الجيل الجديد بالتعاون مع شركة فورد الأمريكية، ويجري تصنيعه أيضًا هناك.

في المقابل، سيتواصل إنتاج سيارة أماروك الأصلية في أمريكا اللاتينية حتى عام 2027، حيث سيحل محلها الجيل الجديد. وقال شيفر:"سيتم تطوير وتصميم وتصنيع الطراز الجديد من السيارة أماروك في أمريكا اللاتينية خصيصًا لأمريكا اللاتينية"، مشيرا إلى أن هذا الطراز " سيعتمد في تصميمه تماما على المتطلبات الخاصة بعملائنا في هذا السوق."