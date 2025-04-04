أول زيادة بأسعار شيفروليه أوبترا 2025 المجمعة محليًا

كتب - محمد جمال:

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شيفروليه في مصر، زيادة بقيمة 20 ألف جنيه بأسعار سيارتها أوبترا السيدان العائلية موديل 2025 المجمعة محليًا خلال شهر أبريل الجاري.

تقدم أوبترا موديل 2025 الجديدة في السوق المصري بعد الزيادة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 745 ألف جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية بسعر 770 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوبترا الجديدة بمصر:

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4,490 مم، العرض 1,695 مم، الارتفاع: 1,490 مم، قاعدة العجلات: 2,550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

تم تزويد "أوبترا" بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

بورشه تطلق أيقونتها 911 Carrera S الجديدة.. تتجاوز 9 ملايين جنيه

للمقبلين على الشراء.. مقارنة تفصيلية بين فيات 500X ونيسان جوك الجديدتين

أرخص سيارة جديدة تقدمها جيتور في مصر