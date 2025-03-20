قريبًا.. طرح كوبرا تيرامار الجديدة كليًا بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي لعلامة كوبرا الإسبانية في مصر، لطرح سيارتها كوبرا تيرامار موديل 2025 الجديدة بالسوق المصري خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تعد تيرامار واحدة من أبرز الموديلات الحالية ضمن تشكيلة كوبرا الرياضية في الأسواق العالمية، وهي تنتمي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ونستعرض من خلال الموضوع التالي أبرز مواصفات كوبرا تيرامار قبل طرحها بمصر رسميًا:

أبعاد كوبرا تيرامار

تأتي كوبرا تيرامار الجديدة بارتفاع 1,584 ملم، وعرض 1,863 ملم، وطول 4,519 ملم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2,681 ملم.

منظومة القوة والدفع بكوبرا تيرامار

تقدم كوبرا تيرامار عاليمًا بمجموعة متنوعة من أنظمة الدفع، أبرزها النظام الهجين المكون من محرك بنزين 1.5 لتر تيربو، بقوة قدرها 148 حصان. بالإضافة لنظام دفع آخر يعتمد على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر تيربو بقوة تصل إلى 261 حصان، ويأتي مزودًا بنظام دفع رباعي (4Drive).

مواصفات الأمان بكوبرا تيرامار

تأتي كوبرا تيرامار بمجموعة من مواصفات الأمان المتقدمة لحماية الركاب وتوفير تجربة قيادة آمنة، وفي مقدمتها نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، وسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية الركاب في حالة التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، وكاميرات وحساسات ركن.

تجهيزات كوبرا تيرامار

تقدم كوبرا تيرامار بعددا من التجهيزات منها شاشة وسطية مقاس 12.9 بوصة، وشاشة سائق بقياس 10.25 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوتي جديد من Sennheiser يتكون من 12 سماعة، وعجلة قيادة ومقاعد رياضية، ولمسات باللون البرونزي في جميع جوانب المقصورة وسقف بانورامي.

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