رينو 5 تيربو 3E.. كهربائية صغيرة جديدة بقوة 536 حصان

باريس - (د ب أ):

في وقت سابق من العام الحالي كشفت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو عن سيارتها الكهربائية رينو5 إي-تك مخصصة للسوق الأوروبية، وكانت تتميز بتصميم كلاسيكي.

استمدت الشركة شكل الكتلة المستخدم في هذا الطراز من إحدى أكثر سيارات العلامة التجارية مبيعًا، وهي السيارة رينو 5 في السبعينيات والثمانينيات، والآن تقدم الشركة الفرنسية نسخة جديدة من السيارة رينو5 الكهربائية باسم رينو 5 تربو إي3 ذات الشكل الكلاسيكي.

وفي حين تقدم رينو في السنوات الأخيرة أنواع متنوعة من السيارات الاختبارية الجريئة - من السيارة آر17 المُعدّلة إلى السيارة 5 ديامانت ذات الدفع الخلفي التي تعتزم إنتاج كمية محدودة منها.

وعرضت رينو السيارة توربو إي 3 عند عرض نموذج اختباري يحمل نفس الاسم في 2022. ورغم أن السيارة التي تم إنتاجها بالفعل تفتقر إلى الجناح الخلفي الضخم، والألوان الجذابة، ودب تيدي المُثبت في المقصورة التي كانت موجودة في النموذج الاختباري إلا أن تصميم توربو إي3 مازال لافتًا للنظر.

تعمل رينو 5 تربو إي3 بمحركين كهربائيين على العجلتين الخلفيتين، حيث تصل قوة المحركين إلى 536 حصانا.

وبحسب رينو فإن قوة المحركين تكفي للوصول بسرعة السيارة إلى 62 ميلا في الساعة خلال أقل من 5ر3 ثانية.

وتقول رينو إن البطارية البالغ قوتها 70 كيلووات/ساعة يمكن شحنها إلى 80% من قدرتها خلال 15 دقيقة. ويعتبر هذا أمرا جيدا، خاصةً وأن مالكي هذه السيارة سيحتاجون على الأرجح إلى شحنها كثيرًا بعد الانطلاق من كل إشارة مرور حمراء وعلامة توقف.

وتخطط الشركة لإنتاج 1980 سيارة فقط من هذا الطراز من فئة الهاتشباك الساخنة، وسيتم ترقيم كل منها.

لم تؤكد رينو السعر بعد ولكنه بالتأكيد سيكون أعلى بكثير من السعر المطلوب لسيارة رينو 5 إي تك العادية والذي سيبلغ 27 ألف دولار.