بي واي دي تكشف عن تقنية لشحن السيارات الكهربائية في 5 دقائق فقط

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "بي واي دي" عن تطوير نظام شحن سريع للسيارات الكهربائية يمكنه إعادة شحن البطارية في الوقت، الذي يستغرقه ملء خزان الوقود بالبنزين.

وأوضحت الشركة الصينية أن ما يسمى بـ"المنصة الكهربائية الفائقة" “Super e-Platform” تقدم ذروة شحن تبلغ ميجاواط واحد أو ما يكفي لشحن بطارية سيارة كهربائية في غضون 5 إلى 8 دقائق، وتوفر مدى يصل إلى 470 كلم.

وترجع سرعة الشحن المذهلة إلى خفض المقاومة الداخلية في البطاريات إلى النصف، وهو ما يؤدي عادة إلى إبطاء معدل إعادة التعبئة.

وبالمقارنة، تستغرق شواحن تسلا Supercharger حوالي 15 دقيقة للشحن وتوفر مدى سير يبلغ 480 كلم، في حين أن سيارة CLA الجديدة من مرسيدس يمكنها توفير مدى سير يبلغ 325 كلم بعد 10 دقائق من الشحن.

وتندرج أوقات الشحن الطويلة ومدى السير المحدود من العقبات، التي تحول دون انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع حتى الآن.